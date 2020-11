Blanka Lipińska testuje "niezniszczalne" etui i rzuca nostalgicznie: "Chyba będzie do tego potrzebny ALEK BARON"

W ostatnim czasie o Blance Lipińskiej najczęściej mówiło się w kontekście zakończenia trwającego zaledwie 225 dni związku z Baronem. Okoliczności rozstania Blani i Barusia zainteresowały nawet Ewę Mingę. Po serii intagramowych rozważań projektantki na temat szczerości intencji jurora The Voice Blanka otwarcie ucięła jednak jej domysły, zapewniając o "doskonałych relacjach" z byłym partnerem.

Obecnie Blanka Lipińska może już bez przeszkód zajmować się sprawami zawodowymi oraz działalnością influencerki. Z okazji tegorocznej edycji Black Friday Lipińska postanowiła zachęcić swoich obserwatorów do zakupu "niezniszczalnej" jej zdaniem obudowy na telefon. Trwałość polecanego produktu celebrytka postanowiła za to udowodnić... rzucając urządzeniem o podłogę. Przy okazji Blania wspomniała, że miała już okazję testować wspomniane etui w towarzystwie byłego ukochanego.

Słuchajcie, przysłali telefon i może to oznaczać, że gdzieś jest młotek. Chyba będzie do tego potrzebny Alek Baron, bo ja się wtedy tak strasznie bałam - mówiła, przeszukując nadesłaną przez producenta paczkę.

No trudno, chyba będziemy musieli rzucać, skoro nie dali młotka. Jestem bardzo zawiedziona, myślałam, że tym razem będzie siekiera (...) Nie przysłaliście mi młotka, to jest złe. Ale rzucę sobie - narzekała podkreślając przy tym, że miała już okazję testować obudowy z użyciem nadesłanego przez markę narzędzia.

Ostatecznie zawiedziona brakiem siekiery Blania musiała więc zadowolić się zafundowaniem urządzeniu bliskiego kontaktu z podłogą. Jej pomysł nie przypadł jednak do gustu jednej z internautek.

Rzucać telefonem kosztującym kilka tysięcy, ubolewa, że nie ma młotka, aby go zniszczyć i wszystko to na oczach ludzi, którzy w większości mogą o takim gadżecie tylko pomarzyć, bo ich najzwyczajniej w świecie nie stać? Pani Blanko, trochę wyczucia - napisała w prywatnej wiadomości do celebrytki.