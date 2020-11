Blanka Lipińska DEMENTUJE, że pisze nową książkę: "BZDURY"

Teraz natomiast, jak poinformował Plotek, Blanka rzekomo miała przygotowywać się do napisania kolejnej części swojej powieści, w której jeden z bohaterów miał być inspirowany... Baronem. Kilka godzin po wspomnianym artykule głos w sprawie postanowiła zabrać jednak sama zainteresowana, która jasno dała do zrozumienia, że doniesienia "informatora" to kłamstwa.