Blanka Lipińska udzieliła wspólnego wywiadu z mamą. Panią Małgorzatę zabolały słowa córki: "Nie podoba mi się to"

zxczcz 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

bieda to nie wstyd. wstyd to krasc. ale tez to cieekawie pokazuje, ze "strasze" pokolenie miało zupelnie inne podejscie do finansow niz mlodsze. oczywiscie wynika to z doswiadczeń itd, to nie jest stiwerdzenie oceniajace, ale faktyczne.