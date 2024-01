Blanka Lipińska zawiedziona kultową drogą w USA, po której biegł Forrest Gump: "G*wno widać. Przyjechaliśmy, żebyście WY NIE MUSIELI"

Blanka Lipińska należy do szerokiego grona celebrytek, które wręcz kochają dalekie wojaże i nie szczędzą grosza na podróżowanie "po królewsku". Zarobione na serii erotycznych powieści pieniądze "pisarka" najchętniej trwoni właśnie na egzotyczne wczasy, w które wybiera się przynajmniej kilka razy do roku.

Zapalona globtroterka dopiero co chwaliła się kadrami z wakacji w Maladze, a już na Instagramie możemy oglądać relację z kolejnej wyprawy, tym razem za ocean. Nowy rok zapalona globtroterka rozpoczęła bowiem od wizyty w słonecznym Los Angeles, kolebce amerykańskiej kinematografii. Niestety, wiele wskazuje na to, że długo wyczekiwany zagraniczny wyjazd Lipińskiej od samego początku skazany był na porażkę, o czym zdążyła boleśnie przekonać się już na pokładzie samolotu. Tym, co wyprowadziło miłośniczkę luksusu z równowagi, był słaby poziom posiłku, którym uraczono ją w biznes klasie. Gwoździem do trumny okazał się być jednak skąpy wybór szampanów w karcie...

Blanka Lipińska znów narzeka na Instagramie. Rozczarowała ją kultowa droga w USA

Później wcale nie było lepiej. Po zwiedzaniu "miasta aniołów" przyszła kolej na Arizonę i jedną z największych atrakcji turystycznych w USA, czyli Wielki Kanion. I o ile celebrytka była oczarowana zniewalającymi okolicznościami natury, to i tak udało jej się znaleźć jakiś pretekst do narzekania.

Przyjechaliśmy tu, żebyście wy nie musieli moi drodzy - powiedziała. Jest to ulica, po której biegł Forrest Gump. Jeżeli kojarzycie moment, w którym biegnie, to biegł właśnie tędy. Tam są przepiękne Monument Valley, to się nazywa. Na filmie to widać, a u nas g*wno widać, bo pogodę mamy taką, jaką mamy. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda ładnie, to polecam Google.