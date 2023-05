Blanka w walce o wygraną na Eurowizji może liczyć na wsparcie bliskich! Kim są RODZICE autorki "bejba"?!

Sluchacz 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Ona pcha się gdzie się da np.pchala się już do top model- mając 167 cm wzrostu. Teraz pcha się do śpiewania, mając barwe i emisję głosu jak przypadkowa osoba występująca na karaoke. Charakteryzuje ją bezczelność, narcyzm i samozachwyt, osobowosc histrioniczna i narcystyczna - podobna do Dody.