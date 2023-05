Eurowizja 2023. Zapracowana Blanka o przygotowaniach do występu: "Jedną ręką wrzucam kontent, drugą trzymam mikrofon i udzielam wywiadu"

Blanka już wkrótce wystąpi w finale Eurowizji. O szczegółach opowiedziała w śniadaniówce

Zobacz także: Natalia Nykiel o Blance i Eurowizji: "Wzbudza to we mnie przedziwne emocje"

Rutyna tutaj na miejscu jest taka, że wstajemy rano, pakujemy się do autokaru całą ekipą i przyjeżdżamy do garderoby. Rozkładamy się, robimy taki swój domek: oklejamy cyrkoniami drzwi i zaczynamy przygotowania z nauczycielami śpiewu, teraz robię to online. Potem jest rozgrzewka ciała z moimi kochanymi tancerzami i ukochaną choreografką Pauliną. Następnie przygotowujemy włosy, make up i wszystko naraz.