Blanka była w związku ze ZNANYM RAPEREM. Wystąpiła nawet w jego teledysku (FOTO)

Już dzisiaj wieczorem poznamy zwycięzcę tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie nie zabraknie oczywiście polskie reprezentantki - Blanki, która niemalże od samego początku wzbudza skrajne emocje. Mimo że można było mieć wrażenie, że polska publika nie do końca była zadowolona z wyboru gwiazdy, to po ostatnim występie piosenkarka zebrała kilka pozytywnych recenzji. Rodacy najwidoczniej dali jej drugą szansę, bo teraz Blanka nie może narzekać na brak wsparcia fanów.

Trzeba również przyznać, że sama piosenkarka ma dystans do kultowego już "bejba", bo nawet na czerwonym dywanie pojawił się ten wers - zdobiąc sukienkę Blanki. Teraz wokalistka przygotowuje się do finałowego występu, a w rozmowie z "Pytanie na śniadanie" opowiadała, że "emocje są niesamowite" i wspominała, że udało jej się nawiązać znajomość z reprezentantką Norwegii i Francji. Mimo że o Blance zrobiło się głośno przy okazji Eurowizji, to już wcześniej obecna była w show biznesie.