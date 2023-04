Smolasty ciepło o utworze swojej byłej partnerki Blanki: "To NIE JEST piosenka na Eurowizję"

Emi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 144 3 Odpowiedz

Trudno się z nim nie zgodzić. Mi też brakuje czasów, kiedy wszyscy śpiewali w swoich językach. Jest to jedna z nielicznych okazji kiedy można usłyszeć różne języki. Mimo, że lubię Eurowizję i co roku ją oglądam to niestety większość wykonawców to kalki amerykańskich gwiazd :( coraz mniej oryginalności, liczy się tylko show.