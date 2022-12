Nowe pary w show biznesie. Oni znaleźli miłość w 2022 roku (ZDJĘCIA)

Zdrady 36 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Izda to nie miłość tylko zapchaj dziura krolika który chciał wrócić do Joannie po zdradzie a ta go nie przyjęła, to się Krolik zdziwił bo u niego w rodzinie zdrady i pozostawanie razem, zamiatanie pod dywan jest na porządku dziennym. Paweł Krolikowski ma nawet dzieciaka we Wrocławiu.