TYLKO NA PUDELKU: Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski wydzwaniają (DO SIEBIE?!) na imprezie w wieczór ogłoszenia ROZSTANIA (ZDJĘCIA)

Wtorkowy wieczór z pewnością na długo zapadnie w pamięci bacznych obserwatorów polskiego show biznesu. Dzięki pracy reporterów mogliśmy niemal minuta po minucie obserwować ostatnie chwile istnienia związku Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego w publicznej świadomości. Małżonkowie przybyli wspólnie na Party Fashion Night, jednak nie chcieli pozować do wspólnych zdjęć. Nie byli też w nastroju na udzielanie wywiadów. Krótko po imprezie wyszło na jaw, co było powodem takiego postępowania. Na ich profilach na Instagramie pojawiła się oficjalna informacja o rozpadzie ich małżeństwa.

Teraz za sprawą zdjęć obecnych na miejscu fotoreporterów widzimy, jak wyraźnie nieswojo Warnke i Stramowski czuli się na imprezie, wiedząc już zapewne, co za chwilę ich czeka. On krążył samotnie w tłumie. Ona prezentowała znudzone miny z pierwszego rzędu przy wybiegu, sytuacja prezentowała się nieciekawie. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę, że w pewnym momencie zarówno Piotr, jak i Katarzyna przyłożyli do uszu telefony. Świadkowie twierdzą, że Stramowski odbył jeszcze co najmniej jedną rozmowę telefoniczną, w trakcie której mówił do słuchawki imię "Kasia". Niewykluczone więc, że zamiast porozmawiać twarzą w twarz, para postanowiła komunikować się w alternatywny sposób.