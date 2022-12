Marcin Hakiel wpatruje się w ukochaną na nowym zdjęciu. Fani komplementują: "Czuć, jak między wami ISKRZY" (FOTO)

Emma 1 godz. temu zgłoś do moderacji 112 12 Odpowiedz

Nie rozumiem, dlaczego facet nie moze pokazac, ze on tez ma emocje, ze on tez moze odczuwac bol czy smutek? Z jednej strony narzekanie, ze facet nie jest romantyczny i czuly, a z drugiej strony wysmiewanie, kiedy facet nie jest twardy macho. Takie nastawienie do mezczyzn to czysty egoizm ze trony kobiet. Czulosc tak, ale tylko dla kobiet, dla mezczyzn juz nie.