Blanka wyśpiewała eurowizyjne "BEJBA" na scenie w Izraelu. Komentujący podzieleni: "Nie jest źle" vs "Jak na wiejskim festynie" (WIDEO)

Wybór Blanki podczas krajowych preselekcji do tegorocznej Eurowizji odbił się w mediach szerokim łukiem. Nie jest tajemnicą, że faworytem sporej części widzów był Jann , a w komentarzach przewijały się oskarżenia ze strony fanów o manipulacje czy nawet ustawkę ze strony TVP. Na wiele tygodni po fakcie stopniowo przechodzimy jednak do normy, a "bejba" już niebawem wybrzmi na scenie w Liverpoolu.

Blanka wystąpiła na scenie w Izraelu. Wcześniej nie chciała zaśpiewać w kraju

Koniec końców Blanka nie chciała zaśpiewać dla rodaków, ale za to poleciała do Izraela, gdzie wzięła udział w koncercie Israel Calling 2023 . Tam, obok innych uczestników Eurowizji, wystąpiła na scenie i dała fanom przedsmak tego, czego możemy się spodziewać za kilka tygodni w Liverpoolu. Miłym akcentem było to, że "bejba", jeden z tegorocznych eurowizyjnych memów, wyśpiewała wraz z nią zgromadzona publika .

Internauci oceniają występ Blanki w Izraelu. Zdania są mocno podzielone

"Nie jest źle, jest lepiej", "Brzmi lepiej niż ostatnim razem", "Ludzie strasznie jej nie lubią, ale dla mnie to kandydatka do finału i nie będę zaskoczony, jak przejdzie dalej", "Pomijając te wszystkie dramy, to naprawdę chwytliwa piosenka. W innych okolicznościach ludzie by ją wychwalali", "Obroniła się. Po co ta krytyka? Dała show, o to chodzi. Dajcie dziewczynie odetchnąć" - broni jej druga strona barykady.