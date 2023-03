Blanka żali się na krytykę i przytacza obrzydliwe wiadomości od hejterów: "Jest we mnie lęk. Ludzie życzą MI ŚMIERCI"

Blanka zdradza, czy chciałaby cofnąć czas i opowiada o tym, jak wpadła na pomysł, by spróbować swoich sił w Eurowizji

Gdy "Solo" pojawiło się w Internecie, internauci w wielu komentarzach pisali pod teledyskiem, że to idealny kawałek na Eurowizję i że powinnam zgłosić się z nim do konkursu. I nie jest to teraz moja fantazja czy kłamstwa. Można sprawdzić, że rzeczywiście tak było. Te komentarze dalej tam są. Pomyślałam, że może jest to dobry pomysł i warto się zastanowić. Zgłosiliśmy piosenkę, dostałam się do pierwszej dziesiątki. No, a później... Stało się to, co się stało. (...) Nie jadę reprezentować Polski, bo ktoś mi to załatwił. Tak wybrało jury i widzowie - przekonuje.