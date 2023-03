Blanka Stajkow wystąpiła w "Dzień Dobry TVN"! Marcin Prokop przedstawił ją jako nastolatkę, która... "chce podbić Stany Zjednoczone" (WIDEO)

Gudlak 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Co ją widzę w tym różowiutkim kompleciku to śmiać mi się chce i nie wierzę, że z własnej nieprzymuszonej woli wyszła w tym do ludzi- dorosła dziewczyna... Kicz i tandeta... Natomiast piosenka też na tym samym poziomie. Beznadzieja. Jeżeli dziewczyna chce rzeczywiście coś więcej działać w muzyce, to nad tymi dwoma aspektami proponuję popracować... To mogło być ok ale 20lat temu