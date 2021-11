Bliscy Artura "Walusia" Walczaka zbierają pieniądze po jego śmierci! "Zostaną przeznaczone na POCHÓWEK"

Anneczka 2 dni temu zgłoś do moderacji 4054 19 Odpowiedz

I co jeszcze?! Jestem naprawdę wkurzona tymi wszechobecnymi zrzutkami. Ludzie na maxa odpłynęli, nagle większość ludzi przestała brać odpowiedzialność za swoje życie. Najłatwiej zebrać od innych. Czy to był ubogi człowiek? Nie odkładał pieniędzy na czarna godzinę? Kiedyś zbiórka była sytuacja wyjątkowa, dzisiaj to norma. Ktoś to powinien nadzorować i karać takich naciągaczy