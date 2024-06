Bliźniaczki poślubiły bliźniaków. Pokazali, jak wyglądają ich dzieci. "Mają różnych rodziców, ale genetycznie są jak rodzeństwo" (FOTO)

Bliźniaczki poślubiły bliźniaków. Tak wyglądają ich dzieci

Na pierwszą randkę umówili się jeszcze w 2020 roku. Połączyło ich zamiłowanie do sportu, jednak początkowo siostry były nastawione dość sceptycznie. Venessa twierdzi, że dostała numer do Lucasa, ale wcale nie miała zamiaru się z nim kontaktować. Zaproszenie wyszło jednak ze strony bliźniaków i dziś są oni i bliźniaczki zgranymi parami. Szczegółami ich życia dzielą się w mediach społecznościowych.

Bliźniaczki przyznają, że żadnej z nich nawet nie przeszła przez myśl wizja podwójnego ślubu. Nie oznacza to jednak, że nie są ze sobą bardzo blisko, bo mieszkają tuż obok siebie i "widują się z 10 razy dziennie". Co ciekawe, raz zdarzyła się sytuacja, że Lucas pomylił żonę z jej siostrą. Było niezręcznie, ale dziś wspominają to jako zabawną anegdotę.