Tak najsłynniejsze bliźniaczki syjamskie radzą sobie za kółkiem. Paparazzi "przyłapali" je w podróży (ZDJĘCIA)

Abby i Brittany Hensel urodziły się w 1990 roku w USA i uchodzą za najsłynniejsze bliźniaczki syjamskie na świecie. Mają to samo ciało, ale oddzielne serca, żołądki, kręgosłupy i płuca. Co ciekawe, aż do rozwiązania ciąży rodzice dziewcząt nie wiedzieli, że ich córki będą bliźniaczkami syjamskimi. Państwo Hensel nie zgodzili się na chirurgiczne rozdzielenie dziewczynek, gdy usłyszeli, że szanse na przeżycie są niewielkie. Lata temu stacja TLC wyprodukowała program o słynnych bliźniaczkach, który okazał się wielkim, telewizyjnym hitem. Ostatnio o siostrach znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą ujawnieniu informacji o ślubie jednej z nich.