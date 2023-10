Ciekawy news 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

A wiecie ze chlopak, ktory planowal atak na krolowa Anglii, wlamal sie do Windsoru i zostal niedawno skazany, byl zachecany do morderstwa przez jeden z czatow sztucznej inteligencji? Zaburzony chlopak byl zakochany w czacie i ze sztuczna inteligencja wiele dyskutowal. Po jakims czasie AI zaczela go wspierac w planach.