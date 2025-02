Błyszcząca (i to dosłownie) Jolanta Kwaśniewska wtopiła się w tłum gości na gali. Zwróciła się do męża ze sceny

Witam.Jestem po rozwodzie.Po pewnym czasie zdecydowałam się wejść w nowa relacje i jakiś sobie to życie poukładać.Okazalo się że ojciec nie pogodził się do dzisiaj z rozwodem i odejściem byłego męża do którego był bardzo przywiązany i go lubił.Mnie również nie było łatwo pozbierać się po utracie byłego męża do którego również byłam przywiązana ale po jakimś czasie odpuściłam bo zrozumiałam ze on ułożył sobie życie na nowo i nie chce wrócić więc trzeba dalej żyć.Ojciec każe mnie za to wszystko.Nie rozmawia ze mną od ponad 2;lat.zProblem stanowi dla niego nawet powiedzenie część i usiąść przy stole.A jak ja mam się czuć przecież to jest przykre?gdzie jest bezwarunkowa akceptacja dziecka?miłość?jeszcze kolejna akcja.Nie lubi mojego faceta i jak ja z nim przychodzę to ojciec nie wyjdzie nawet x nami się przywitać.Jak funkcjonować w społeczeństwie dorastając w takiej patologi??