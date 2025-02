Tłum gwiazd na gali Bestsellery Empiku 2024: Doda, Margaret, Honorata Skarbek

O rany...Doda , co za desperacja .Rozumiem wiek itd ...no figurę ma , ale twarz mocno przerobiona i przede wszystkim..no to wycięcie co prawie krocze odsłania .Trzeba aż tak desperacko ?a potem szok, że chłop zły był...tyle , że "porządny " trzyma się od takich z dala.To nie materiał na żonę czy partnerkę na poważnie .Tylko zabawa. Najwyższy czas dorosnąć...