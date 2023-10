Bogumiła Wander kończy 80 lat. Mąż poinformował o stanie zdrowia gwiazdy TVP. "Żyje już w innym świecie"

Bogumiła Wander zdobyła ogromną popularność w latach 70., zasilając szeregi warszawskiego ośrodka Telewizji Polskiej. Spełniła swoje marzenie o dołączeniu do elitarnego grona spikerek, wśród których warto wyszczególnić takie legendy jak Edyta Wojtczak , Bożena Walter czy Krystyna Loska . Oprócz przedstawiania programu dnia i zapowiadania najważniejszych pozycji antenowych, prezenterka prowadziła również liczne gale i koncerty, m.in. Festiwal Piosenki Radzieckiej oraz Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

W wieku 60 lat Wander postanowiła pożegnać się z pracą w TVP. Czas emerytury upływa jej u boku znanego żeglarza, Krzysztofa Baranowskiego , z którym związana jest od kilku dekad. Do niedawna można było ich wspólnie zobaczyć na czerwonym dywanie podczas rozmaitych wydarzeń kulturalnych. Z uwagi na swój bieżący stan zdrowia gwiazda telewizji wycofała się z życia publicznego .

Bogumiła Wander świętuje 80-te urodziny w domu opieki. Jak obecnie czuje się ikona telewizji?

Legendarna spikerka od kilku lat zamieszkuje specjalistyczny dom opieki w Konstancinie-Jeziornie. Trafiła do niego ze względu na chorobę Alzheimera. W ośrodku może liczyć na całodobowe wsparcie lekarskie. Jej mąż od czasu do czasu opowiada w mediach o tym, co aktualnie słychać u Bogumiły Wander.