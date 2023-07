Mąż Bogumiły Wander odpiera zarzuty o to, że "ZOSTAWIŁ" żonę: "Ona żyje w innym świecie. Wymagała 24-godzinnej opieki"

Żona 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Rozumiem i to bardzo...Jak żyć??? Mąż z SM baaardzo postępującym... kiedyś wielka miłość między nami, namiętność a teraz....czasem do domu nie mam ochoty wracać...prawie wszystko przy nim robię....nie mam już siły....i fizycznej i psychicznej czy dalej go kocham czy to sumienie tylko daje się we znaki??? Przerasta to mnie!!!nie patrzymy już na siebie jak kiedyś....ile wytrzymam.... oddać go nigdzie nie mogę...ale i nie oddać też nie....szukam rozwiązania...nie ma... nie wyruszę w żaden rejs...