Kim jest Damian Szymański, bohater meczu Polska - Anglia? Na Instagramie pokazuje swoją partnerkę i podróże po świecie (ZDJĘCIA)

liza 43 min. temu

Wiem, ze zostanę skrytykowana, bo on przecież teraz "wielkim bohaterem" jest. Ale mógł majtki jeszcze zdjąć. Co zdejmowanie koszulki i pokazywanie spoconego ciała ma wspólnego z graniem w piłkę. Sorry ale dla mnie jest to prostackie.