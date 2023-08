Bohaterka "Kuchennych rewolucji" ARESZTOWANA. W radiowozie dopuściła się "nieobyczajnego wybryku"

Aga 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem ludzi którzy mają taki start w zyciu,dostali pomóc od p.Magdy a nie potrafili z tego skorzystać.Wiem że za chwilę spadnie hejt na to co pisze ale ogl każdy odcinek i naprawdę wśród ludzi normalnych, chcących pracować i utrzymać knajpę-utrzymali sie.A to była wariatka,pewnie cudowni znajomi,którzy mieli wypi...P Magde ,dzis sie od niej odwrócą.Bogate dzieciaki, bogatych rodziców nie nauczone szacunku do nikogo A ta chichocząca panienka pewnie zasilała radiowóz albo co innego zrobiła