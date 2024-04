Borys Szyc z żoną Justyną Nagłowską brylują na premierze filmu. Stylowi? (ZDJĘCIA)

apct 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

"Justyna Nagłowska i Borys Szyc poznali się w 2002 r. na planie spektaklu "Porozmawiajmy o życiu i śmierci" w Teatrze Telewizji. On był wówczas 23-letnim początkującym aktorem, a ona 21-letnią asystentką Krystyny Jandy. Ponoć już wtedy wpadli sobie w oko, ale to był etap ich życia, w którym nie udało im się stworzyć dojrzałej relacji. "Muszę przyznać, że to ona mnie zostawiła" — żartował prawie 20 lat później Borys Szyc w wywiadzie dla "Pani".Nie widzieli się potem wiele lat. Ona w tym czasie wyszła za mąż i została mamą. On zaś miał córkę ze związku z Anną Bareją. Prasa zaś żyła jego burzliwymi relacjami z Kają Śródką i Zofią Ślotałą. Coraz częściej mówiło się też o uzależnieniu aktora od alkoholu.Losy tej dwójki jednak musiały znów się przeciąć. Po latach aktor zobaczył zdjęcie Justyny Nagłowskiej w mediach społecznościowych. Zaintrygowało go. Postanowił więc do niej napisać. "Siedziała sama na wydmie. (...) Od razu poczułem, że jest coś nie tak. Smutna? Samotna? Zdjęcie mnie na tyle poruszyło, że zaproponowałem wspólny obiad. Przyjechała na rowerze, który został już w restauracji na dłużej. Tamto spotkanie przewróciło nasze życie do góry nogami. Zakochałem się na nowo" — przyznał Borys Szyc na łamach "Pani".Uczucie sprzed lat odżyło na nowo, mimo że tych dwoje nie miało wtedy lekko. "Justyna to piękna, mądra i dojrzała kobieta. Poznałem ją w trudnym momencie życia. Rozwodziła się, oboje mamy dzieci. Do tego doszła moja choroba alkoholowa, z którą się zmagałem. Poszliśmy na terapię, bo bardzo zależało nam na związku. Nie znam wielu par, które przeszły tak dużo w takim krótkim czasie, tak diametralnie zmieniając swoje życie i sprawdzając się w ekstremalnych sytuacjach. A my przetrwaliśmy! Co stanowi naszą wielką siłę" — podkreślił Borys Szyc we wspomnianym wcześniej wywiadzie."Borys raz był, a raz go nie było. Miał problemy z alkoholem, zdarzały się nam konflikty. Czuliśmy jednak, że się kochamy i chcemy być razem. Ale pojawił się taki moment, że nie miałam już siły. W końcu każde z nas rozpoczęło swoją drogę do wyzdrowienia: on na terapii dla uzależnionych, ja dla współuzależnionych. Trudny był to czas. Mnóstwo znajomych nam wtedy odpadło po drodze, bo nie mogli zrozumieć, że jak to, Szyc nie »używa«? Kiedy on zaczął wychodzić z nałogu, między nami układało się coraz lepiej" — podkreśliła z kolei ukochana Borysa Szyca.Na początku 2019 r. Borys Szyc postanowił oświadczyć się ukochanej.Pod koniec roku para pobrała się na hiszpańskiej wyspie Es Vedra, niedaleko Ibizy. "