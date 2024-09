Brad Pitt i Ines De Ramon przed swoim hotelem w Nowym Jorku

Brad Pitt znany jest ze swojej kochliwej natury i słabości do znanych piękności. Wśród jego miłosnych podbojów wymienić można m.in. Gwyneth Paltrow, Christinę Applegate, Jennifer Aniston czy Angelinę Jolie , która z miłości jego życia przeobraziła się w śmiertelnego wroga. Obecnie serce gwiazdora zajęte jest przez młodszą od niego o 27 lat aktorkę Ines de Ramon , z którą już zdążył zaliczyć debiut na czerwonym dywanie jako para podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

W ramach wydarzenia w ubiegłym tygodniu miała miejsce uroczysta premiera wyprodukowanego przez Apple'a akcyjniaka, gdzie obok gwiazdora w jedną z głównych ról wcielił się także George Clooney . Po szybkim wypadzie do Włoch parę czekał jeszcze przystanek w Nowym Jorku, gdzie właśnie odbywa się Tydzień Mody.

Tak jak w przypadku festiwalu, także na nowojorskiej ulicy zakochani zaprezentowali się w perfekcyjnie dopasowanych stylizacjach. Mamy nieodparte wrażenie, że Pitt i de Ramon pretendują do tytułu najbardziej stylowej pary show-biznesu. Najnowsze zdjęcia paparazzi pozwalają przypuszczać, że zakochani są na dobrej drodze, by już wkrótce to osiągnąć.