Brad Pitt z ukochaną Ines de Ramon DEBIUTUJE na salonach podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji (ZDJĘCIA)

Grzegorz🧔Bra... 43 min. temu zgłoś do moderacji 106 35 Odpowiedz

!!!!!Nad ranem odbyły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. - Jesteśmy narodem zdolnym do bohaterstwa - powiedział w Gdańsku Donald Tusk. - Dziś nie powiemy "Nigdy więcej wojny", dziś trzeba powiedzieć "Nigdy więcej samotności" - podkreślił premier. Donaldinio pakuje nas w wojnę nawet się z tym nie kryje. Mówi wprost że z sojusznikami na Moskala. Ustawa o ochronie ojczyzny - politycy zwolnili się z obowiązku bohaterskiego oddania życia za ojczyznę natomiast zmusili do bycia mięsem armatnim kobiety od 18 roku życia. Przeczytajcie ustawę niedowiarki!!!!!! Nie będzie jak na krainie u . Że kobiety uciekną z dziećmi . I mężczyźni do 27roku życia. W Polsce maturzyści chłopcy i dziewczęta na front . Kobiety starsze z dziećmi również dzieci do rodzin zastępczych za granicę a kobiety bagnet na broń!!