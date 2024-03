Brad Pitt idzie na wojnę z Angeliną Jolie i rosyjskim miliarderem: "Chodzi o przeciwstawienie się PRZEŚLADOWCOM"

Gdy w 2016 roku Angelina Jolie porzuciła Brada Pitta, a do mediów napłynęły doniesienia o jego uzależnieniu od alkoholu i skłonności do agresji, reputacja gwiazdora została mocno nadszarpnięta. Walcząc w sądzie o wyłączne prawo do opieki nad dziećmi, aktorka zarzuciła eksmężowi stosowanie przemocy domowej. Podkreśliła, że obawiała się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Brad w końcu zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i postanowił zwrócić się po pomoc do grupy Anonimowych Alkoholików, która pomogła mu w walce z uzależnieniem. Obecnie układa sobie życie u boku młodszej o 27 lat Ines de Ramon, która zdążyła już wprowadzić się do jego willi w Los Angeles.