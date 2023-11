Brad Pitt ma młodszą o 27 LAT DZIEWCZYNĘ! "To pierwszy prawdziwy związek od czasu rozwodu" (FOTO)

Brad Pitt to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawanych gwiazd kina. Aktor od lat uchodzi za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn na świecie i cieszy się wielkim powodzeniem u płci przeciwnej, dlatego również jego życie uczuciowe od zawsze budziło ogromne emocje . 59-latek ma na swoim koncie kilka romansów i dwa nieudane małżeństwa z Jennifer Aniston oraz z Angeliną Jolie .

Brad Pitt ma młodszą o 27 lat dziewczynę? Zagraniczne media nie mają wątpliwości

O relacji Brada Pitta i Ines de Ramon mówi się od roku. Dokładnie w listopadzie 2022 r. aktor i młodsza od niego o 27 lat projektantka biżuterii pojawili się razem publicznie, co natychmiast wzbudziło zainteresowanie mediów. Wówczas niezwiązana z show biznesem Ines była jeszcze formalnie żoną gwiazdora "Pamiętników Wampirów", Paula Wesleya, para pozostawała jednak w separacji. Wszystko wskazuje na to, że na przestrzeni tego roku Ines i Brad stali się sobie bardzo bliscy, ponieważ magazyn "People" donosi, że 59-latek oficjalnie przedstawia 32-latkę jako "swoją dziewczynę".

To pierwszy prawdziwy związek Brada od czasu rozwodu – podało źródło serwisu.

Informator "People" zdradza, że Ines bardzo uszczęśliwia Brada, jednak aktor nie jest jeszcze gotowy, aby w pełni wprowadzić nową partnerkę do swojej rodziny i zapoznać ją z dziećmi. Zdaniem informatora "sprawy między nimi układają się świetnie", ale 59-latek chce mieć pewność co do łączącego ich uczucia.