Brad Pitt niczym Katarzyna Dowbor pomógł wyremontować garaż zaprzyjaźnionej makijażystki. "Kiedy nie buduję, nie żyję"

Brad Pitt to jeden z najsłynniejszych aktorów na świecie. Prywatnie w ostatnich latach przechodził burzę związaną z rozwodem z Angeliną Jolie , podziałem opieki nad dziećmi i walką z alkoholizmem.

Pitt pomógł specom od remontów, Jonathanowi i Drew , odrestaurować garaż swojej długoletniej makijażystki Jean Ann Black , Na planie aktor uczestniczył m.in. w pracach rozbiórkowych, które bardzo go wciągnęły.

Remont trwał trzy tygodnie i odbywał się pod nieobecność Jean. Garaż został przerobiony na apartament gościnny z sypialnią, kuchnią i łazienką. Powstało także studio do makijażu i schowek. Brad rwał się do pracy. "Uwielbiam dźwięki budowy" - powiedział. Aktor był zachwycony efektem końcowym.

To było takie cholerne pudełko, a teraz jest niesamowicie! To jest fantastyczne. Tak długo czekałem, aż coś się stanie z tym wysypiskiem - mówił.

Jestem oszołomiona. To naprawdę bardzo wzruszające i bardzo to doceniam. Wiem, że Brad jest hojny, ale tego się nie spodziewałam. Nie wiem, jak ci dziękować. Kocham cię Brad! - mówiła, doprowadzając aktora do łez wzruszenia.