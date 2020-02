Oscary 2020: Brad Pitt zadedykował statuetkę dzieciom i znowu zażartował z Leonardo DiCaprio: "Mogę żerować na twojej sławie każdego dnia"

MIMI!!!!!!! 59 min. temu zgłoś do moderacji 2 15 Odpowiedz

NAJPIERW ZASTRASZANO , NACHODZONO, INWIGILOWANO JERZEGO POPIEŁUSZKĘ TERAZ ROBIĄ TO SAMO Z JACKIEM MIĘDLAREM!!! ANDRZEJU DUDO JAK DŁUGO BĘDZIESZ UDAWAŁ ŻE WSZYSTKO JEST OK??!!!! WSTYD MI ZA TAKIEGO PREZYDENTA!!!!! WSTYD!!!!!! NAWET NIE KIWNĄŁ PALCEM BY UKARAĆ BEZPRAWNE POSTĘPOWANIE ABW!!!!!!!!ŻENUA!!!!! JAK DŁUGO BĘDZIECIE STOSOWAĆ KOMUSZE /SB/UB TECHNIKI BY SYSTEMATYCZNIE NISZCZYĆ ZWYKŁEGO SZAREGO POLAKA OBYWATELA POLSKI?!!!!W POLSCE NIE MA WOLNOŚCI!!!!!!JEDYNIE FAWORYZOWANIE LGBT POBŁAŻANIE PEDOFILOM ZŁODZIEJOM I KŁAMCOM BY TYLKO IM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ!!!!! SKANDAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!