Brad Pitt nie popuści Angelinie Jolie. Tabloid donosi, że chce ją UKARAĆ za to, że od niego odeszła

Posiadłość w Château Miraval była niegdyś dla Angeliny Jolie i Brada Pitta wyjątkowym miejscem. To właśnie tam w sierpniu 2014 roku w małej kaplicy para złożyła sobie przysięgę małżeńską. Po rozwodzie media obiegła informacja, że aktorka zamierza sprzedać swoje udziały z winnicy przynależącej do parceli rosyjskiemu oligarsze, Jurijowi Szeflerowi. Wspomniana decyzja nie spodobała się gwiazdorowi, który obecnie procesuje się w tej sprawie z byłą żoną.

Brad Pitt przedłuża proces sądowy, bo chce "ukarać" Angelinę Jolie

To wszystko dla prasy. Wiedzą, że zmusi to Angelinę do poświęcenia zasobów na śledzenie tych wszystkich informacji, co jest kolejnym sposobem ukarania jej za odejście - twierdzi informator "People".