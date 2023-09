Brat Adama Zdrójkowskiego wystąpił w "Ninja Warrior". Na antenie pokazano PARTNERKĘ Jakuba! (ZDJĘCIA)

kaka 49 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Taka refleksja: Ładny on, ładna ona. Ładna i naturalna dziewczyna. Dużo jest takich w Polsce. Dziewczyny i kobiety, nie "poprawiajcie" za bardzo urody. Waszą naturalna uroda czyni was wyjątkowymi. Przyjemnie popatrzeć. Na ładnych chłopaków i mężczyzn też. No ale oni jeszcze nie ulegają tak często temu szaleństwu przerabiania się na sztuczność.