Od "Chwili prawdy" do "Azji Express": tak wyglądał telewizyjny debiut rodziny Zdrójkowskich 20 LAT TEMU! Adam i Kuba mieli wtedy 2 lata (FOTO)

Od "Chwili prawdy" do "Azji Express": Zdrójkowscy w komplecie w dawnym teleturnieju

W 2003 roku rodzina Zdrójkowskich w komplecie pojawiła się we wspomnianym formacie, a matka bliźniaków walczyła wówczas o atrakcyjne nagrody. W materiale pokazano nawet, jak Edyta Zdrójkowska przygotowywała się do wyzwania oraz jak wyglądał ich warszawski dom. Choć podeszła do zadania ze sporą precyzją, to nie poradziła sobie przez drobną pomyłkę i rodzina odeszła wtedy z pustymi rękami.