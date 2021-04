Brat Krzysztofa Krawczyka jest w CIĘŻKIM STANIE. Wdowa po muzyku: "Czeka nas najgorsze!"

rybka 9 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Obecność syna w ogonie osób żegnających piosenkarza świadczy o jednym - nie był lubiany i pożadany w najbliższej rodzinie K. Krawczyka. Nie mogę zrozumieć faktu adopcji 3 dzieci siostry żony, kiedy matka żyje i ma się dobrze, będąc zatrudnioną u K. Krawczyka. Piosenkarz utrzymywał 20 osób !. Nie mając zdrowia zmuszony był do występów, by jak wspomina w jednym z wywiadów ma na utrzymaniu dużą rodzinę. Poprostu brak słów !. Zapewne jak by zdrowie mu na to pozwoliło to na scenę by Go wypychano do 100 lat. Smutne to i przerażajace jak można tak wykorzystywać człowieka. Ma teraz przynajmniej spokój i koncertuje w niebie bez tej całej otoczki przybranej pseudo rodzinki.