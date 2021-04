Menadżer Krzysztofa Krawczyka OSTRZEGA przed Marianem Lichtmanem: "W ten sposób LECZY SWOJE KOMPLEKSY"

Emocje po pogrzebie Krzysztofa Krawczyka nie zdążyły jeszcze opaść, a jego najbliżsi już zaczęli obrzucać się błotem w kolorowej prasie. Wszystko zaczęło się od Mariana Lichtmana , kompozytora i perkusisty zespołu Trubadurzy, który latami występował u boku śp. wokalisty. Muzyk stwierdził najwyraźniej, że świetnym pomysłem będzie poużalać się nieco na łamach portalu Pomponik.pl na jego relacje z wdową po Krawczyku, a właściwie zarzucić jej, że nie pospieszyła do niego z wiadomością o śmierci męża.

Z Ewą mamy relacje dyplomatyczne. One są takie oziębione. Jednak nie kłócę się z nią. Nie byłem przez nią poinformowany o śmierci Krzysztofa. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Nie wiem, dlaczego tak się zachowała, ale miała prawo. Ostatnio było dużo stresów, bo nie wiedziała, czy jej mąż przeżyje. Nie chodzi o to, że wybaczam, ale rozumiem to - powiedział Lichtman w rozmowie z portalem.