Brat księżnej Diany zabrał głos w sprawie zniknięcia Kate Middleton. Jest pełen obaw

szokujące jest to że czołowe światowe agencje wywołały aferę z lekko przerobionym zdjęciem , najpierw sugerując wielką manipulację cyfrową potem próbując zmusić Pałac do tłumaczenia się z poprawionego rękawka i zmusić księżną do publicznego przerwania rekonwalescencji. Na tym polegała manipulacja agencji. Rękawek poprawiłaś więc nam się pokaż bo my na tym zarabiamy krocie. Idąc swoim tropem agencje powinny one usunąć ze swoich serwisów WSZYSTKIE retuszowane foty. Zostanie słowo pisane.