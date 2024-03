Brat księżnej Kate zabrał głos. Zwrócił się do siostry we wzruszającym wpisie i pokazał ich zdjęcie z dzieciństwa (FOTO)

Na słowa wsparcia kierowane do księżnej zdobył się także najmłodszy z rodzeństwa Middletonów, 36-letni James. Niedługo po tym, jak Kate zamieściła na swoim profilu druzgocące ogłoszenie, jej brat opublikował z prywatnego archiwum urocze zdjęcie z dzieciństwa. Widzimy na nim nastoletnią Kate i młodszego od niej o 6 lat Jamesa uśmiechających się do obiektywu na tle gór. Fotografii towarzyszył podnoszący na duchu wpis zaadresowany do ukochanej siostry.