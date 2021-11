British Fashion Awards 2021: Bardzo szczupła Lily Allen, mroczna Dua Lipa, dojrzały Romeo Beckham, Kate Beckinsale... (ZDJĘCIA)

W poniedziałkowy wieczór w Londynie odbyła się gala British Fashion Awards, uchodząca powszechnie za "święto brytyjskiej mody". Co roku tłumy gwiazd zjeżdżają się do miasta nad Tamizą, by zadać szyku na czerwonym dywanie w wyszukanych stylizacjach prosto z wybiegów najbardziej prestiżowych domów mody. I tym razem prominenci nie zawiedli, swoimi stylizacjami udowadniając, że w kwestii modowych trendów trzymają rękę na pulsie.