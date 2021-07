47-letnia Kate Beckinsale deklaruje: "NIGDY NIE MIAŁAM BOTOKSU"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kłamczucha, czoło zablokowane ma Botoxem tak, że ani jednej zmarszczki nie ma mimicznej. Otóż drogie kobiety: nie wierzcie, że to jest możliwe bez Botoxu, a do tego po 30 r.ż., bo twarz ludzka i jej mięśnie pracują cały czas podczas mowy, wyrażania emocji czy jedzenia, co z wiekiem i utratą jędrności pogłębia jej załamania - zmarszczki. To biologia i fizyka. A pani Beckinsale nie ma ani jednego fizjologicznego śladu na skórze. I wiem co mówię, bo sama wykonuję takie zabiegi i widzę jak twarze się zmieniają pod ich wpływem. To nie jest natura, wręcz przeciwnie. Po co tak kłamać???