Britney Spears chodzi w KOMINIARCE i kuli się pod ostrzałem paparazzi (ZDJĘCIA)

Joj 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Współczuję jej kuratela się skończyła i jedne pijawki znikły ale pojawia się albo są nastepne. A najgorszy teraz jej demon to psychika po tym co przeszła jakie miała zaburzenia ile lat ja mocnymi lekami szprycowali to ciężka walka dopiero przed nią by przetrwać i nauczyć się ogarniac. Silne leki neurologiczne podawane przez taki czas czy lit o którym sama powiedziała poczytajcie to będzie najtrudniejsza walka przed nią o normalnosc. Przypuszczam że jej organizm to wrak po tym jak po serii chemii tylko chemia uderza z dużą mocą w organizm a tu w mózgu i organizm dajcie jej spokój niech dochodzi do siebie w zaciszu i miłości