Britney Spears już pokazuje się BEZ OBRĄCZKI, a media martwią się o jej stan: "Nie ma kontaktu z rodziną. Sam był jej JEDYNYM WSPARCIEM" (FOTO)

Britney Spears już nie nosi obrączki. Dowodem nowe zdjęcie

Tabloidy już donoszą, że rozwód z Samem wcale nie będzie dla Britney łatwy, gdyż (prawie były) mąż gwiazdy chce unieważnienia intercyzy. Mówi się, że jeśli Spears nie przystanie na jego warunki, to Asghari gotów jest ujawnić wstydliwe sekrety z jej życia, co z pewnością nie pomoże żadnej ze stron. Przy okazji wyszło na jaw, że do rozstania miało dojść jeszcze pod koniec lipca i od tego czasu para miała już mieszkać oddzielnie.

Choć do tej pory Britney ani jej mąż nie odnieśli się do sprawy, to do akcji wkroczyli paparazzi, którzy "przyłapali" gwiazdę w trakcie podróży samochodem. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że Spears nie wyglądała na zachwyconą, natomiast to, co zwróciło uwagę fotoreporterów, to brak ślubnej obrączki na jej palcu. Zdaniem mediów to ostateczny dowód na to, że rozwód jest nieunikniony.