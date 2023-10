Britney Spears odsłania kulisy związku z Justinem Timberlakiem. Potwierdza, że RZUCIŁ JĄ przez SMS-a!

Gaja 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest skutek rozpoczecia tak ogromnej kariery w tak mlodym wieku!!! Ilu juz tak samo skonczylo, od niej zaczynajac, az po Bibera, Drew Berrymore, i tych ktorych narkotyki usmiercily. To jest nie w pelni rozwiniety mozg, nieodjrzalosc emocjonalna, a przede wszystkim brak wiedzy i doswiadczenia jak w tym swiecie showbizy egzystowac.Od bogactwo i popularnosci najpierw odbija palma i sodowa uderza.Taki mlody czlowiek nie ma nic do powiedzenia, to rodzice podpisuja kontrakty, to agencja/wytwornia robi image i pr, to oni im mowia co spiewac i grac, w co sie ubrac i co jesc,co robic, co mowic, a czego nie. Potem czlowiek dorasta i sie zaczyna buntowac lub ma zwykle zalamke psychiczna, do tego te wszedobylskie narkotyki, alkohol i ludzie ich wykorzystujacy pod kazdym wzgledem. I juz jest z apozno bo nie ma sie gdzie ukryc schowac przed wscibskim swiatem, wszedzie cie rozpoznaja, a ty masz dosc, chcesz byc soba wiec odwala ci, robisz kolejne glupoty. To jest bledne kolo. Nielicznym udaje sie z tego wyjsc i pozostac normalnym.