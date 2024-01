Britney Spears PRZEPRASZA za swoją książkę! Zwróciła się do Justina Timberlake'a: "Jestem zakochana..."

Przed laty Britney Spears i Justin Timberlake uchodzili za jedną z najpiękniejszych par show-biznesu. Niestety ich związek tylko z pozoru przypominał sielankę. Po latach Britney wyznała, że spodziewali się dziecka, ale Justin nie był gotowy do rodzicielstwa i przyczynił się do jej decyzji o dokonaniu aborcji.

Skoro nie chciał zostać ojcem, poczułam, że nie mam wyboru. Nie chciałam go zmuszać. Nasz związek był dla mnie bardzo ważny. Jestem pewna, że wielu ludzi mnie za to znienawidzi, ale zgodziłam się przerwać ciążę. Nigdy nie podejrzewałam, że wybiorę aborcję, ale w tych okolicznościach to właśnie zrobiliśmy - napisała Spears w autobiografii "The Woman in Me".