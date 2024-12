Britney Spears spędziła święta Z SYNAMI! "Nie widziałam ich od dwóch lat. Płaczę ze szczęścia"

Rodzice Britney zniszczyli jej życie, od dziecka żerowali na niej i sprzedali ją donszołbiznesu, wozili na imprezy z narkotykami jak miała 12 lat. Nie zaznała miłości rodzicielskiej, była zmuszana do pracy od dziecka i do przebywania w toksycznym środowisku. Nie miała nikogo, kto miałby czyste i teacher wobec niej. Nie miała wzorców ani normalnego dzieciństwa, nie skończyła szkoły. Skąd ma wiedzieć jak trzeba się zachować, nie ma przyjaciół, nie ma prawdziwej rodziny Każda osoba w jej życiu chce tylko $$$. Jej synowie zostali wychowani przez ojca tylko dlatego, bo ojciec chciaĺ byç na jej utrzymaniu, Sam nie pracowaĺ tylko obracal panienki. Do niczego nie doszedl przez te 20 lat. Tylko doił kasę i wpoił synom, że matka jest nic nie warta i jest tylko bankomatem. To skąd synowie mają wiedzieć lepiej i ją szanowac? Oni też nie mieli ani jednej osoby wokół siebie, która mogłaby przekazać im jakieś normalne wartości. Nawet dzieci z dobrych domów w pewnym wieku chcą tylko kasy rodziców, a co dopiero z takiej patologii...