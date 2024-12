Odziana w niebieskie bikini Britney Spears klepie się po pośladkach podczas dzikiego tańca i chwali "nowymi włosami"

Fani Britney Spears, którzy domagali się uwolnienia swej idolki spod surowej ojcowskiej kurateli, nie spodziewali się, że jej prawdziwe piekło rozpocznie się na wolności. Okazało się, że dawna "księżniczka popu", jak określano ją w złotych czasach kariery muzycznej, nie do końca dobrze sobie radzi. Tak przynajmniej twierdzą jej bliscy i fani, którzy oglądają niepokojące nagrania, jakie wrzuca do sieci. Jak ostatnio przyznała, mimo swojej prawdziwej metryki, tak naprawdę obchodziła niedawno 5. urodziny... Jedni interpretują to jako świętowanie kolejnego roku życia jej alter ego, większość twierdzi zaś, że jest to kolejne rozpaczliwe wołanie o pomoc.