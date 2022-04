Britney Spears zachwala SEKS W CIĄŻY. "Jest świetny"

W poniedziałek Britney Spears zelektryzowała media informacją, że spodziewa się trzeciego dziecka. Wokalistka już od jakiegoś czasu snuła plany o założeniu rodziny z ukochanym Samem Asgharim, jednak dopiero po uwolnieniu się spod trwającej przeszło trzynaście lat kurateli ojca udało jej się spełnić marzenie o kolejnej ciąży. Gwiazda ogłosiła radosną nowinę w dość enigmatycznym instagramowym wpisie - do którego wielu jej fanów podeszło nieco sceptycznie. W końcu błogosławiony stan Brit potwierdził jednak jej ukochany, nie ukrywając przy tym, że wręcz nie może doczekać się ojcostwa.

Instagramowy wpis Britney rozpoczęła od wyznania na temat odkrytej niedawno miłości do makijażu, by później płynnie przejść do rozważań na temat rodzicielstwa oraz okresu ciąży. Gwiazda zdradziła, iż w ostatnim czasie cieszy się "małymi rzeczami, za którymi szczerze tęskniła przez ostatnie czternaście lat". Jak również zapowiedziała, w kolejnych miesiącach z całych sił będzie starała się zachować spokój.