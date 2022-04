Britney Spears mierzy ubrania, eksponując zmieniające się w ciąży ciało: "Mam już MAŁY BRZUSZEK!" (FOTO)

lol 30 min. temu zgłoś do moderacji 21 3 Odpowiedz

do osób tak mocno hejtujących jej styl ubierania się, czy ktoś kiedyś z was zauważył że Brit jest jedna z nielicznych gwiazd które nie chodzą w markowych ubraniach? żadnych LV Gucci itp ona ubiera się jak chce w co chce. Jest wolna i cieszy się wolnością. Ile z was podczas porannego wyboru ubrań zadaje sobie pytanie "jak to wygląda" " co powiedzą koleżanki" " będą mi zazdrościć" o tuż jest to błąd. Żyjecie na pokaz co ludzie powiedzą. a ona ma to gdzieś jest wolna i ubiera się jak chce i to jest super.