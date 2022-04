Fani ZSZOKOWANI reakcją Justina Timberlake'a na wieści o ciąży Britney Spears! Przepędził fotografa, po czym zaczął TUPAĆ JAK DZIECKO (WIDEO)

Heh 30 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Po przeczytaniu tekstu o tupaniu spodziewałam się, źe zobaczę na nagraniu coś innego niż to co faktycznie zobaczyłam. Myślałam, że zobaczę dorosłego, sfrustrowanego chłopa, który zaraz się popłacze, a zobaczyłam chłopa, który ironicznie zadrwił z paparazzi sugerując, że ma to wszystko gdzieś. Ludzie są ponoć zszokowani, a ja nie, nawet go rozumiem. Z resztą sami sobie wyobraźcie, że rozstajecie się z kimś, w dodatku w konfliktowej atmosferze i temat tej osoby powraca do was co chwile, jak bumerang przez następne 20 lat. Ja osobiście dostawałabym mdłości po samym wspomnieniu o takim byłym.