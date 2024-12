Britney Spears zamieściła NOWE zdjęcia 18-letniego syna po ich świątecznym spotkaniu. "Jest mój, nie widziałam go przez 2 i pół roku, a może 3"

Wielbiciele Britney Spears trzymają mocno kciuki za to, by ich idolka zdołała wyjść na prostą, osiągając upragniony spokój i równowagę psychiczną. Niestety, jej mocno dyskusyjne wybory sercowe oraz publikowane ze sporą częstotliwością taneczne popisy, do których zrzuca z siebie ubrania, sprawiają, że fani coraz bardziej się o nią niepokoją. W opinii ekspertów z kolei powinna jak najszybciej wrócić do przyjmowania leków, które mogłyby okazać się zbawienne w ustabilizowaniu jej niekończącej się huśtawki nastrojów.